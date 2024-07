Gordon Setter

Esta raça é um verdadeiro caçador de campo. Cães bonitos, calmos e inteligentes, com uma expressão amável e um temperamento equilibrado, os Gordon Setters são extremamente leais com as suas famílias.

Dados os antecedentes da raça como cão de caça, o Gordon requer muito exercício e nunca é mais feliz do que quando está a brincar ao apanha ou a aprender novos truques.

Fonte: Factos e características fundamentais obtidos da Fédération Cynologique Internationale (FCI)