Das três raças Anglo-Francesas, as Brancas e Laranja são certamente as menos conhecidas e as menos numerosas. Morfologicamente, não têm nada a invejar aos seus primos, dos quais se distinguem em termos de cor e tipo.

Um cruzamento entre o Français Blanc et Orange com o Foxhound Inglês, o Grande Anglo-Francês Branco e Laranja tem muito sangue britânico a correr nas veias. A cabeça mais pequena destes cães relativamente robustos e imponentes é mais inglesa do que tricolor.

Fonte: Factos e características fundamentais obtidos da Fédération Cynologique Internationale (FCI)