Famoso pela sua capacidade atlética e visão apurada, o Greyhound tem sido um favorito na Grã-Bretanha desde a Idade Média. Uma lei aprovada nessa época afirmava que apenas a realeza e a nobreza podiam caçar com os cães de prestígio.

Inteligentes, afetuosos e calmos, estes cães de manutenção reduzida gostam de passar o dia a relaxar com as suas famílias humanas. São mais adequados para tutores que entendem as necessidades únicas dos Greyhounds.

Fonte: Factos e características fundamentais obtidos da Fédération Cynologique Internationale (FCI)