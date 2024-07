O Griffon Nivernais é um excelente caçador. A sua bravura e iniciativa são muito práticas em pequenas matilhas na caça ao javali, podendo ser facilmente ensinados a seguir-lhes o rasto. Estes cães podem ser um pouco teimosos e independentes, mas, devem ser ensinados a obedecer desde muito cedo.

O Griffon Nivernais tem uma pelagem despenteada muito distinta com barba. Um companheiro particularmente amigável, é uma raça muito resistente e robusta, com patas definidas e músculos mais para resistência do que para velocidade.

Fonte: Factos e características fundamentais obtidos da Fédération Cynologique Internationale (FCI)