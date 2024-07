Halden Hound

Os Halden Hounds pertencem a uma raça leal e carinhosa. Estas qualidades, juntamente com a sua dedicação ao treino e o temperamento amigável, tornam-nos bons cães de companhia e de fácil convívio.

Acredita-se que os Foxhounds, os Beagles e outros cães importados foram cruzados com os cães locais para produzir os Halden Hounds, cujo nome provém de uma cidade do sudeste da Noruega, perto da fronteira com a Suécia. A maior parte da população desta raça ainda se encontra na região.

Fonte: Factos e características fundamentais obtidos da Fédération Cynologique Internationale (FCI)