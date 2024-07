Hellenic Hound

Os Hellenic Hounds são cães muito resistentes que caçam sozinhos ou em matilha. Podem trabalhar na maioria dos terrenos, desde planícies a montanhas, e até mesmo em penhascos rochosos de difícil acesso. Tal como os sabujos, têm o sentido do faro muito apurado e uma voz harmoniosa e ressonante. Quem conhece a raça elogia o seu temperamento equilibrado e vigor.

São cães de porte médio, com pelagem preta e castanha de pelo curto, com uma longa história na sua terra natal. Descendem provavelmente dos cães locais que se misturaram com cães importados do resto da Europa. Na Grécia, continuam a ser utilizados principalmente para a caça. Os Hellenic Hounds têm de ser destemidos quando enfrentam javalis com mais de 90 kg.

Fonte: Factos e características fundamentais obtidos da Fédération Cynologique Internationale (FCI)