Podengo Ibicenco

São usados principalmente para caçar coelhos, durante o dia e à noite. Eles seguem o rasto destes animais muito facilmente em vegetação densa devido ao seu faro excelente, que combinam com a audição mais do que com a visão.

Ágeis e inteligentes, não têm grande dificuldade em apanhar os coelhos, especialmente em matilha. Também são usados para caçar lebres e animais de grande porte. São bons cães de busca. As matilhas devem ser compostas por fêmeas e um único macho, já que os machos lutam entre si e não trabalham em conjunto.

