Spitz Japonês

Trata-se do único cão do tipo Spitz criado exclusivamente para companhia, embora os tipos Spitz no Japão fossem originalmente cães de trabalho formidáveis.

Estes cães de constituição sólida e bem proporcionados têm uma pelagem abundante de branco puro, um focinho pontiagudo, orelhas triangulares arrebitadas e uma cauda com aspeto de penugem. A sua vivacidade e dignidade naturais estão expressas na sua beleza elegante e harmoniosa.

Fonte: Factos e características fundamentais obtidos da Fédération Cynologique Internationale (FCI)