Pastor de Kangal

Originalmente, estes cães grandes e imponentes eram utilizados para guardar rebanhos na Anatólia. São cães que trabalham arduamente e são capazes de lidar com condições climáticas extremas, desde o pico do verão até às temperaturas geladas no inverno.

Estes cães grandes e robustos são resilientes e velozes, bem comportados e ousados sem serem agressivos. Fiéis e afetuosos para com os tutores durante toda a vida, desconfiam de estranhos durante a idade adulta.

Fonte: Factos e características fundamentais obtidos da Fédération Cynologique Internationale (FCI)