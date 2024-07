Os Landseers são cães grandes e robustos de boas proporções. As patas são mais altas do que as dos seus primos, os Black Newfoundlands.

Naturalmente protetor, o Landseer é conhecido por tomar conta das crianças da família sem hesitação e defenderá a sua família de qualquer ameaça. Por isso, são também fantásticos cães de guarda.

