Lhasa Apso

Embora pequenos, os Lhasa Apsos são cães assertivos que não gostam de receber ordens. A sua natureza vigilante significa que prontamente avisam os intrusos de que eles estão ali.

Os Lhasa Apsos são Terriers em tudo, menos no nome, particularmente quando se trata de sua natureza inquisitiva, confiante e sociável. O termo Terrier não consta no seu nome para evitar serem confundidos com os Terriers Tibetanos.

Fonte: Factos e características fundamentais obtidos da Fédération Cynologique Internationale (FCI)