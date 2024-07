Pinscher Miniatura

Os Pinschers Miniatura são uma versão mais pequena dos Pinschers Alemães, sem qualquer sinal de nanismo. Estes cães elegantes e com o pelo liso são destemidos e vigorosos, mostrando ter pouca consciência do seu porte pequeno.

Estes cães desenvolvem fortes laços com os seus tutores e instalam-se facilmente em casas com residentes solteiros, casais, ou famílias com filhos mais velhos.

Fonte: Factos e características fundamentais obtidos da Fédération Cynologique Internationale (FCI)