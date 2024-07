É possível considerar os Old English Sheepdogs uma das raças mais icónicas do mundo, e certamente esse é o caso na sua terra natal, o Reino Unido. Robusto e cheio de vigor, o Old English Sheepdog é um cão fiel e de confiança, tanto no trabalho como na casa da família.

Além de célebres cães de quinta, os Old English Sheepdogs são excelentes cães de guarda, graças à sua natureza vigilante e protetora.

Fonte: Factos e características fundamentais obtidos da Fédération Cynologique Internationale (FCI)