Estes cães pequenos são destemidos, fiéis e relativamente distantes. O Pequineses têm um temperamento equilibrado, mas podem ser bastante reservados com recém-chegados até os conhecerem. Depois de os aceitarem, esta raça torna-se amiga de todos.

Os machos geralmente são mais leves do que as fêmeas, embora ambos sejam mais pesados do que seria esperado, dado o seu porte. Os ossos pesados e o corpo robusto são característicos do Pequinês.

Fonte: Factos e características fundamentais obtidos da Fédération Cynologique Internationale (FCI)