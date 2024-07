Spaniel da Picardia

Este Spaniel Francês foi a resposta dos caçadores da baía da região do Somme ao influxo de Bracos britânicos no início do século XX. Esta raça carinhosa ainda é usada na caça, mas é também um cão de companhia muito amigável.

Os Spaniels da Picardia são cães bem definidos, com uma expressão gentil e uma postura alegre e imponente. O estalão oficial foi publicado há mais de um século e a raça mudou pouco desde então.

Fonte: Factos e características fundamentais obtidos da Fédération Cynologique Internationale (FCI)