Na sua França natal, os Poitevins são altamente qualificados para ser usados na maioria das grandes matilhas de caça. Os Poitevins são atletas naturais com músculos poderosos, mostrando grande destreza na abordagem de javalis, veados e corços. Estes excelentes caçadores irão sempre trabalhar arduamente. Igualmente felizes em terra ou na água, os Poitevins são considerados por muitos como os cães de carga mais bonitos.

Os Poitevins estão entre as raças com o registo mais longo em matilhas de caça. A criação controlada começou no século XIX, a partir de cães de caça descendentes dos ilustres Brancos do Rei.

