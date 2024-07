Os Bracos Portugueses são altamente sociáveis e de natureza calma, graciosa e elegante na aparência e na atitude.

Embora se saiba pouco sobre as origens do Braco Português, há poucas dúvidas sobre os talentos da raça. Estes cães inteligentes apresentam uma ética de trabalho muito forte e são surpreendentemente espertos, apontando com firmeza quando captam o cheiro. Logo que tenham o cheiro da caça no nariz, podem ficar totalmente indiferentes ao que está a acontecer ao seu redor.

Fonte: Factos e características fundamentais obtidos da Fédération Cynologique Internationale (FCI)