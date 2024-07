Pudelpointer

Os Pudelpointers são cães equilibrados, calmos e controlados, com um instinto de caça bem desenvolvido. Nunca irão fugir das suas presas.

Embora os Poodles tenham sido usados apenas como os reprodutores iniciais, as suas competências de caça continuam preservadas na raça atual. Ao combiná-las com as competências excecionais do Braco na planície, nomeadamente com o faro apurado, mesmo a longas distâncias, com a capacidade de procurar rapidamente uma área extensa e com a capacidade de marrar com firmeza, foi possível criar um cão de caça versátil.

