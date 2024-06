Com rugas no crânio, dobras de pele no corpo, orelhas pequenas e um focinho que lembra um hipopótamo, esta é uma raça que gera alguma curiosidade.

Embora profundamente leais aos donos, os Shar Pei podem ser bastante reservados com estranhos e têm o instinto natural de proteger a casa e a família.

Fonte: Factos e características fundamentais obtidos da Fédération Cynologique Internationale (FCI)