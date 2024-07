Husky Siberiano

Os Huskies Siberianos são animais vigilantes e sociáveis, com um temperamento carinhoso. Apesar do porte imponente e da aparência semelhante aos lobos, tendem a ser sociáveis e afáveis, tanto com humanos como com outros cães, especialmente quando são treinados e sujeitos a um correto processo de socialização.

A inteligência e ponderação dos Huskies Siberianos, aliadas a uma enorme vontade de agradar, fazem destes cães uns fantásticos companheiros, que têm sempre vontade de trabalhar e fazer atividades na companhia dos seus tutores.

Fonte: Factos e características fundamentais obtidos da Fédération Cynologique Internationale (FCI)