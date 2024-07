Small Swiss Hound

Os Small Swiss Hounds são cães hábeis, incansáveis e ágeis, com um faro muito apurado e uma verdadeira paixão pela caça. Encontram e seguem um rasto com confiança, comunicando com uma voz profunda e melodiosa.

São naturalmente amigáveis e têm um temperamento que oscila entre o calmo e o vivo, sem sinais de nervosismo.

Fonte: Factos e características fundamentais obtidos da Fédération Cynologique Internationale (FCI)