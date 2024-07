Esta variedade de Pastor dos Pirenéus encontra-se principalmente no sopé dos Pirenéus, onde era "muito apreciada pelos negociantes de cavalos e guardadores de gado", segundo Bernard Sénac-Lagrange (anuário de 1927). As qualidades que a distinguem dos outros tipos de cães pastores dos Pirenéus valeram-lhe a incorporação de um apêndice ao padrão da raça nos anos 1920.

Em suma, o Pastor dos Pirenéus de Face Rasa tem as mesmas características da variedade de pelo longo. As características que os distinguem são o crânio, que é quase tão largo quanto comprido, e o focinho, que é um pouco mais curto que o crânio, mas mais comprido que as variedades de face enrugada.

