Acredita-se que o Galgo Espanhol, ou Galgos, esteja entre os antepassados do Greyhound. Também podem ser encontrados numa variedade de pelagem áspera, com pelos mais duros que podem variar em comprimento e tendem a formar uma barba e bigode, bem como sobrancelhas e um tufo no topo da cabeça.

São cães sérios e distantes que gastam muita energia e mostram grande vivacidade na caça. Apesar disso, em casa são cães carinhosos e sossegados que se dão bem com crianças e outros animais de estimação.

Fonte: Factos e características fundamentais obtidos da Fédération Cynologique Internationale (FCI)