Cão de Água Espanhol

Estes atletas naturais são excelentes companheiros para pastores, caçadores e pescadores. Os Cães de Água Espanhóis são leais, obedientes, alegres e trabalhadores.

Estes cães sociáveis prosperam com a interação humana, fazendo com que enriqueçam a família, especialmente devido à sua natureza amorosa e paciência com as crianças.

Fonte: Factos e características fundamentais obtidos da Fédération Cynologique Internationale (FCI)