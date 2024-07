Lapphund Sueco

Os Lapphunds Suecos são cães vivos, vigilantes, bondosos e afetuosos, muito recetivos e dispostos a trabalhar. Além disso, são amplamente conhecidos como cães de companhia amorosos e leais, carinhosos com crianças de todas as idades e geralmente capazes de se estabelecer em casas com outros animais de estimação.

Estes cães altamente versáteis adequam-se bem a treino de obediência e agilidade, pastoreio, rastreio e muito mais. Os Lapphunds Suecos aprendem rapidamente e não se cansam facilmente.

Fonte: Factos e características fundamentais obtidos da Fédération Cynologique Internationale (FCI)