Os Spaniels Tibetanos são pequenos, mas muito equilibrados de modo geral. Se observar como estes pequenos cães se comportam, poderão ocorrer-lhe três animais diferentes: o macaco, o cão e o gato. Estes ternurentos animais são graciosos e muito ágeis. Também têm reputação de serem ótimos cães de guarda, dormindo com um olho aberto para garantir que nada lhes passa ao lado.

Tendo em conta que se diz que estes cães vêm do "teto do mundo", talvez não seja muito surpreendente que o Spaniel Tibetano seja um espécime tão saudável e com uma esperança de vida bem acima da média, muitas vezes até mais 15 anos.

Fonte: Factos e características fundamentais obtidos da Fédération Cynologique Internationale (FCI)