Estes cães alegres e de boa índole estão muito bem adaptados à vida familiar com outros membros da mesma raça. Na verdade, são companheiros charmosos que gostam de brincar com crianças. Considerado como uma versão mais pequena do Deutsche Bracke, o Westphalian Dachsbracke obteve o seu próprio padrão em 1910.

Corresponde ao cão maior em todos os pontos essenciais, mas dá a impressão de ser mais compacto e mais poderoso. O Westphalian Dachsbracke tem uma expressão leal, amigável, séria e atenta.

Fonte: Factos e características fundamentais obtidos da Fédération Cynologique Internationale (FCI)