Braco Húngaro de Pelo Duro (Vizsla)

Os Bracos Húngaros de Pelo Duro, também conhecidos como Vizsla de Pelo Duro, afeiçoam-se ao seu tutor, têm consciência do valor próprio, são recetivos e fáceis de treinar, mas dão-se mal com um tratamento rude. Mantêm contacto com o tutor e procuram dele emoção e perseverança, empregando o seu nariz excelente e as suas habilidades de apontar perfeitas.

Em virtude da sua natureza inteligente e paciente, os Bracos Húngaros de Pelo Duro são utilizados frequentemente como cães de terapia. Dito isto, exigem muito exercício devido aos seus elevados níveis de energia. Isto torna-os perfeitamente adequados para muitos desportos caninos.

Fonte: Factos e características fundamentais obtidos da Fédération Cynologique Internationale (FCI)