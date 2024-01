Manter o seu cão entretido durante o confinamento do coronavírus

Um curso DYI agility para cães que os desafie a saltar, rastejar e andar em ziguezague através de vários obstáculos domésticos será divertido e mentalmente estimulante para o seu cão. Mesmo algo simples como jogar com um frisbee no jardim pode ser extremamente gratificante. Certifique-se de que quaisquer potenciais perigos são removidos antes de montar um percurso, controle a duração e intensidade das sessões e proporcione sempre acesso a água limpa.

Jogar um jogo de olfato

O nariz de um cão desempenha um papel fundamental na sua compreensão do mundo. Usam constantemente o seu olfato para recolher informações sobre o seu ambiente e avaliar os seus alimentos.

Os jogos de olfato realizam-se ensinando os cães a mostrar-lhe ou a indicar-lhe o que cheiram, o que é incrivelmente estimulante para eles.

Os jogos de olfato mais simples para cães envolvem espalhar a sua comida e incentivá-los a irem procurá-la. Pode jogar estes jogos dentro de casa no chão, numa superfície plana e fácil de limpar ou no exterior no seu quintal ou jardim.



Atividades mais complexas podem envolver a procura de brinquedos escondidos ou esconder guloseimas dentro de sacos de papel ou caixas e orientá-los para mostrarem onde está. Certifique-se de que o seu cão não ingere nenhum dos objetos utilizados para esconder guloseimas.

Um dos mais populares jogos mentais para cães é pegar numa forma de queques, colocar algumas guloseimas em alguns dos buracos da forma e depois colocar uma bola de ténis em cima de cada buraco. O cão move então as bolas para resolver o puzzle e encontrar as guloseimas que estão lá dentro. Lembre-se sempre de que quaisquer guloseimas devem ser retiradas da porção de alimentação diária do seu animal de estimação para ajudar a prevenir o consumo excessivo de calorias.

Alternar os brinquedos

Dê-lhes também tempo a sós

Mesmo os melhores brinquedos de puzzle para cães tornam-se menos entusiasmantes com o passar do tempo, por isso tente alterná-los frequentemente para manter o seu cão entretido. Mesmo os brinquedos mais antigos parecerão novos depois alguns dias sem serem utilizados.

Manter o seu cão ativo e mentalmente estimulado é importante, mas ele também pode precisar de tempo para si. Se não está habituado a que esteja sempre em casa, pode agora necessitar de um espaço extra sem a sua presença.



O seu cão pode ir para outra divisão ou ficar incomodado quando está perto de si. Sinais a ter em conta são bocejar, lamber os lábios, virar as costas ou rosnar.

Se o seu cão apresentar estes comportamentos, deixe-o vir até si para lhe fazer festas. Sugerimos também que fale com o seu médico veterinário para o caso de existir outra causa subjacente.

Manter a atividade

Dependendo do local onde vive, poderá descobrir que existem restrições de confinamento devido ao coronavírus relativamente a onde, como e quando passeia o seu cão. Compreendemos que isto pode ser difícil, mas se possível, tente agendar horários definidos para as suas atividades ao ar livre e manter uma rotina habitual para o seu cão.

Cada passeio deve ser interessante, por isso dê tempo ao seu cão para farejar e encontrar lugares seguros onde possa passear e correr livremente. Isto ajudará a manter as suas caminhadas tanto física como mentalmente estimulantes. Durante a pandemia, poderá querer evitar fazer festas a outros cães e o mesmo se aplica ao seu cão ser manipulado por outras pessoas.

Quaisquer que sejam os jogos, treinos ou atividades que faz com o seu cão, lembre-se de o supervisionar em todos os momentos e mantenha-se positivo. Se achar que ele precisa de mais ajuda, procure o conselho do seu médico veterinário.