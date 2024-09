Cuidados nos momentos de nervosismo do seu cão

Esta fórmula nutricional inteligente é elaborada para dar apoio à saúde geral do seu cão, bem como para o ajudar em situações de mudança. Inclui uma molécula de proteína naturalmente ativa que a investigação científica revelou ter um efeito calmante.



Como todas as nossas gamas, as fórmulas Relax Care são nutricionalmente completas e contêm 100% das proteínas, gorduras, fibras, vitaminas e sais minerais de elevada qualidade de que o seu cão necessita para o bem-estar ao longo da vida.