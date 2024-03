Qual é a diferença entre a imunidade do seu cachorro e a de um cão adulto?

Imunidade é um sistema de defesa, sempre pronto a lutar contra os agentes patogénicos. Agindo como um escudo, esta rede de órgãos, glóbulos brancos, proteínas (anticorpos) e substâncias químicas está constantemente a avaliar as ameaças e a atacá-las para proteger a saúde do seu cão contra bactérias, vírus, fungos, toxinas e até mesmo parasitas. Mas esta barreira defensiva é mais forte em cães adultos do que em cachorros.

Nascidos com um sistema imunitário muito imaturo (frágil), os cachorros precisam do apoio de um tipo de leite muito específico de sua mãe para sobreviver e reforçar as suas defesas naturais. Chamado colostro, este leite único é produzido após o nascimento do cachorro e inclui os anticorpos da sua mãe, ajudando a suportar todo o sistema imunitário da ninhada à medida que lentamente começam a interagir com o nosso mundo. Quando os cachorros não puderem ser alimentados pela sua mãe, existe leite de substituição com uma fórmula muito semelhante ao leite de cadela.