INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Os Beagles são cães alegres e inteligentes, um animal com o qual é muito fácil conviver. Para o seu Beagle adulto, a nutrição é um aspeto fundamental para a manutenção de um ótimo estado de saúde; por isso, é importante selecionar cuidadosamente o alimento do seu cão. Indicado para Beagles com mais de 12 meses, o ROYAL CANIN® Beagles Adult foi especificamente formulado tendo em conta as necessidades nutricionais do seu cão adulto. O ROYAL CANIN® Beagle Adult ajuda o seu Beagle a manter o peso ideal, graças ao seu teor calórico especificamente adaptado. Também contém uma combinação de fibras que contribui para uma maior sensação de saciedade do seu Beagle, favorecendo a digestão e regularizando a produção de matéria fecal. Além disso, o exclusivo formato do croquete ROYAL CANIN® Beagle Adult, foi feito à medida dos Beagle para ajudar a reduzir a quantidade de alimento ingerido e, ao mesmo tempo, estimular a mastigação favorecendo, assim, a digestão. O seu entusiasmo natural para participar em todo o tipo de atividades quotidianas, principalmente na prática de exercício físico e nas atividades exteriores, evidencia o carácter ativo dos Beagle. O reforço da sua saúde osteoarticular passa por proporcionar-lhe uma dieta que forneça um conjunto de nutrientes devidamente adaptados. É por essa razão que o ROYAL CANIN® Beagle Adult contém uma fórmula específica, enriquecida com ácidos gordos ómega-3, EPA e DHA, para ajudar a reforçar a saúde osteoarticular do seu Beagle.

Ler mais