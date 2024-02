INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Os Boxer são cães autoconfiantes, brincalhões e inteligentes. São também um dos membros das espécies caninas com um porte mais atlético. Cada raça tem as suas necessidades concretas, e é importante que a dieta do seu cão contribua para a manutenção do seu estilo de vida tão próprio e para um ótimo estado de saúde. Indicado para Boxers com mais de 15 meses, o ROYAL CANIN® Boxer Adult foi especificamente formulado tendo em conta as necessidades nutricionais do seu cão adulto. O dinamismo dos Boxer é sobejamente conhecido, esta raça nunca se detém e esforça-se ao máximo quando empenhada na prática de qualquer atividade física. Ora, isso exige bastante do seu organismo, o que significa que o Boxer requer uma dieta adaptada aos seus intensos níveis de atividade física. É por isso que o ROYAL CANIN® Boxer Adult contribui para a manutenção da sua massa muscular, graças ao seu teor adaptado de proteína e à inclusão de L-Carnitina. O ROYAL CANIN® Boxer Adult também contém nutrientes específicos, como a taurina, o EPA e o DHA, que ajudam a reforçar a saúde da função cardíaca. Além disso, esta fórmula contém um complexo antioxidante exclusivo que ajuda a neutralizar a ação dos radicais livres e a reforçar as defesas naturais do seu cão. O croquete do ROYAL CANIN® Boxer Adult foi exclusivamente desenvolvido para, por um lado, facilitar a ingestão do croquete e, por outro, estimular uma boa mastigação antes da deglutição.

