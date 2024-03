INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

A fase de crescimento é uma etapa importante na vida do seu cachorro Boxer. É por isso que é essencial alimentar os nutrientes do seu cachorro que ajudam a apoiar a saúde ideal. Adequado para cachorros até 15 meses de idade, ROYAL CANIN® Boxer Puppy é especialmente formulado com todas as necessidades nutricionais do seu jovem Boxer em mente. ROYAL CANIN® Boxer Puppy contém um complexo patenteado de antioxidantes - incluindo a vitamina E - que ajudam a apoiar as defesas naturais do seu cachorro à medida que cresce. ROYAL CANIN® Boxer Puppy contém uma combinação de nutrientes com proteína de elevada qualidade que ajuda a apoiar uma boa saúde digestiva e um equilíbrio saudável da flora intestinal. Além disso, o croquete em ROYAL CANIN® Boxer Puppy é feito à medida. As mandíbulas dos cães de raça Boxer são particularmente pequenas e estreitas, o que pode comprometer uma ingestão e mastigação apropriada do alimento. Por isso, este croquete foi exclusivamente desenvolvido e adaptado ao formato das mandíbulas do seu cachorro, para simplificar a ingestão e estimular a mastigação antes da deglutição.

