INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Indicado para cães com mais de 12 meses, o ROYAL CANIN® Bulldog Adult foi especificamente formulado tendo em conta as necessidades nutricionais do seu cão adulto. O ROYAL CANIN® Bulldog Adult ajuda a manter uma flora intestinal equilibrada e saudável. Isso além de contribuir para o bom funcionamento e saúde do sistema digestivo do seu cão, também ajuda a reduzir o odor da matéria fecal. Esta fórmula exclusiva também reforça a função de "barreira natural" da pele. A específica composição nutricional do ROYAL CANIN® Bulldog Adult contribui para uma pele saudável, o que tem um impacto positivo na saúde do pelo do seu cão. O ROYAL CANIN® Bulldog Adult está enriquecido com ácidos gordos ómega-3: EPA e DHA. Estes nutrientes ajudam a reforçar a saúde dos ossos e das articulações do seu Bulldog. Além disso, o croquete do ROYAL CANIN® Bulldog Adult foi exclusivamente feito à medida dos cães de raça Bulldog. Como uma das características desta raça é o seu nariz voltado para cima e a diferença de tamanho das mandíbulas, a superior é mais curta do que a inferior, o tamanho e formato do croquete foi especificamente adaptado para facilitar a ingestão de alimento.

