INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

A fase de crescimento é uma etapa importante na vida do seu cachorro Bulldog. Por isso, é essencial proporcionar nutrientes ao seu cachorro que contribuam para a manutenção de um ótimo estado de saúde ao longo desta fase de crescimento. Adequado para cachorros até aos 12 meses de idade, ROYAL CANIN® Bulldog Cachorro é especialmente formulado com todas as necessidades nutricionais do seu jovem bulldog em mente. Graças a um complexo patenteado de antioxidantes (incluindo vitamina E), ROYAL CANIN® Bulldog Cachorro ajuda a apoiar as defesas naturais do seu cachorro, enquanto o seu sistema imunológico se desenvolve gradualmente. ROYAL CANIN® Bulldog Cachorro contém uma combinação de nutrientes com proteína de elevada qualidade (L.I.P.) especialmente selecionada pela sua elevada digestibilidade. Graças a um teor adaptado de cálcio e fósforo, ROYAL CANIN® Bulldog Cachorro também contribui para apoiar a saúde dos ossos e articulações do seu cachorro. Além disso, o cuidadoso equilíbrio de nutrientes ajuda a apoiar e manter o peso corporal ideal do seu cachorro. O croquete feito à medida em ROYAL CANIN® Bulldog Puppy é exclusivamente concebido para se adequar às mandíbulas do seu cachorro, fazendo com que seja mais fácil para ele comer e mastigar.

Ler mais