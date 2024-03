INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Como cada raça tem necessidades diferentes é importante garantir que a dieta do seu cão contém nutrientes que contribuam para a manutenção de um ótimo estado de saúde. Indicado para cães com mais de 10 meses, o ROYAL CANIN® Cavalier King Charles Spaniel Adult foi especificamente formulado tendo em conta as necessidades nutricionais do seu cão adulto. O ROYAL CANIN® Cavalier King Charles Adult contém os nutrientes necessários para ajudar a manter uma boa função cardíaca: teor adaptado de sais minerais, EPA e DHA, taurina, L-carnitina e antioxidantes. O ROYAL CANIN® Cavalier King Charles Adult foi especificamente desenvolvido contendo uma rigorosa formulação nutricional para ajudar o seu cão a manter o peso saudável Por baixo da sua longa, suave e sedosa pelagem encontra-se uma pele sensível, que exige os devidos cuidados. É por essa razão que o ROYAL CANIN® Cavalier King Charles Spaniel Adult providencia nutrientes personalizados que promovem a saúde da pele e da pelagem. O croquete do ROYAL CANIN® Cavalier King Charles Spaniel Adult foi exclusivamente desenvolvido, de modo a promover uma melhor ingestão e mastigação do alimento por parte do seu Cavalier King Charles Spaniel.

Ler mais