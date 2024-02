INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Indicado para Chihuahuas com mais de 8 meses, o ROYAL CANIN® Chihuahua Adult foi especificamente formulado tendo em conta as necessidades nutricionais do seu cão adulto. O ROYAL CANIN® Chihuahua Adult é extremamente palatável e satisfaz, inclusive, o apetite do mais caprichoso dos Chihuahuas, graças à combinação destes 3 fatores: • Tamanho e forma do croquete especialmente adaptados • Uma formulação exclusiva de nutrientes • O uso de aromas selecionados. Além do mais, os nutrientes em ROYAL CANIN® Chihuahua Adult também ajudam a apoiar a função digestiva do seu cão, resultando numa quantidade reduzida de fezes - e um odor reduzido! Para promover a saúde dentária do seu Chihuahua adulto, o ROYAL CANIN® Chihuahua Adult contém quelantes de cálcio que retardam a formação e acumulação de tártaro. Para satisfazer as preferências individuais de cada cão, o ROYAL CANIN® Chihuahua Adult também está disponível sob a forma de alimento húmido num suave e delicioso patê. Se pondera oferecer uma alimentação mista, simplesmente terá que seguir as indicações relativas às doses diárias para garantir que o seu cão recebe a quantidade exata tanto de alimento húmido como seco para um benefício ótimo.

Ler mais