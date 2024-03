INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Indicado para Chihuahuas até aos 8 meses de idade, o ROYAL CANIN® Chihuahua Puppy foi especificamente formulado tendo em conta as necessidades nutricionais do seu jovem cão. A fase de crescimento é uma etapa essencial na vida do seu cachorro, dado tratar-se de um período durante o qual ocorrem importantes transformações físicas e novas descobertas. É durante este período decisivo que ocorre o desenvolvimento do sistema imunitário do seu cachorro. O ROYAL CANIN® Chihuahua Puppy contém um complexo de antioxidantes patenteado (com vitamina E) que ajuda a reforçar as defesas naturais do seu cachorro durante a fase de crescimento. O exclusivo e personalizado croquete do ROYAL CANIN® Chihuahua Puppy foi especificamente adaptado às pequenas mandíbulas dos cachorros Chihuahua, para facilitar a ingestão e mastigação do alimento. A sua fórmula exclusiva e a seleção de aromas contribuem para uma elevada palatabilidade do alimento satisfazendo, inclusive, o Chihuahua com o apetite mais caprichoso! Mais, a fórmula do ROYAL CANIN® Chihuahua Puppy contém uma série de nutrientes benéficos que ajudam a reforçar e a preservar a saúde do sistema digestivo do seu cachorro. Estes nutrientes cuidadosamente equilibrados não só ajudam a reduzir o volume da matéria fecal do seu cachorro, como também o odor!

