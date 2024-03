INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Indicado para Cocker Spaniels com mais de 12 meses, o ROYAL CANIN® Cocker Adult foi especificamente formulado tendo em conta as necessidades nutricionais do seu cão. Para ajudar a manter a saúde da pele e da pelagem do seu cão, o ROYAL CANIN® Cocker Adult contém um exclusivo complexo nutricional que ajuda a reforçar a função de barreira natural da pele. Enriquecida com óleo de borragem, vitamina A e ácidos gordos ómega-3 (EPA e DHA) esta fórmula contribui para um aspeto nutrido e saudável da pelagem do seu cão. Os cães de raça Cocker Spaniel têm tendência a exceder voluntariamente a sua porção diária de alimento, se tiverem oportunidade para tal. Por isso, é importante ajudar o seu cão a gerir o seu peso e o seu organismo. A excelente fórmula do ROYAL CANIN® Cocker Adult têm um teor controlado de gordura que ajuda a limitar a ingestão diária de energia. A fórmula exclusiva do ROYAL CANIN® Cocker Adult também favorece a função cardíaca do seu cão, graças à sua composição nutricional específica que contribui para a saúde do músculo cardíaco. Além disso, tanto o tamanho como o formato do croquete do ROYAL CANIN® Cocker Adult foram exclusivamente desenvolvidos à medida dos Cocker Spaniel. Esta fórmula contém quelantes de cálcio que retardam a formação e a acumulação de tártaro, o que contribui para a higiene oral do seu cão.

