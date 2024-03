INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Os Dachshund são cães amistosos, inteligentes e leais, considerados por muitos o cão de família ideal. Como cada raça tem diferentes necessidades é importante selecionar um alimento que contenha nutrientes capazes de promover um bom estado de saúde. Indicado para Dachshunds com mais de 10 meses, o ROYAL CANIN® Dachshund Adult foi especificamente formulado tendo em conta as necessidades nutricionais do seu cão adulto, de modo a contribuir para a sua saúde e o seu bem-estar geral. O ROYAL CANIN® Dachshund Adult ajuda a reforçar a saúde dos ossos e das articulações do Dachshund, graças ao adaptado teor de cálcio e fósforo. Esta fórmula exclusiva também ajuda o seu cão a manter um bom tónus muscular e um peso saudável. O ROYAL CANIN® Dachshund Adult contribui, igualmente, para a redução do odor e do volume da matéria fecal do seu cão. O croquete exclusivo do ROYAL CANIN® Dachshund Adult foi feito à sua medida para ajudar a reduzir a formação de tártaro, graças à inclusão de quelantes de cálcio. Para satisfazer as preferências individuais de cada cão, o ROYAL CANIN® Dachshund Adult também está disponível sob a forma de alimento húmido num suave e delicioso patê.

