INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

As irritações cutâneas são o principal motivo das consultas veterinárias. A sensibilidade cutânea e a comichão excessiva podem causar ferimentos na pele do seu cão e inclusive provocar uma infeção. É possível acalmar a sensibilidade cutânea fornecendo uma dieta com nutrientes apropriados a essa condição. O ROYAL CANIN® Dermacomfort em patê está enriquecido com ácidos gordos Ómega 3 e 6 que ajudam a acalmar e a proteger a pele do seu cão, tornando-a também menos sensível aos agentes irritantes ambientais. As selecionadas fontes de proteína incluídas no ROYAL CANIN® Dermacomfort em patê, ajudam a reduzir o risco de intolerância. Esta deliciosa receita é rica em proteínas cuidadosamente selecionadas de baixo potencial alergénico, que foram exclusivamente selecionadas de acordo com as necessidades do seu cão. Além disso, cuidar do seu cão proporcionando-lhe um alimento que contém nutrientes de elevada qualidade não só estará a ajudar a cuidar da sua pele sensível, como também estará a ajudá-lo a manter a vitalidade e saúde da sua pelagem. O ROYAL CANIN® Dermacomfort em patê é indicado para cães de todos os tamanhos. Para além deste delicioso patê, o nosso programa nutricional Dermacomfort oferece também um estaladiço croquete. Ambos são nutricionalmente completos e complementam-se na perfeição. Por que não experimentar oferecer o patê como uma deliciosa cobertura do croquete?

