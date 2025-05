Suplementos para a digestão

Destinados aos cães adultos, os ROYAL CANIN® DIGESTION CHEWS ADULT SUPPLEMENTS são formulados por médicos veterinários e aprovados pelos cães. Estes suplementos incluem uma combinação de ingredientes cientificamente comprovados, com base em mais de 50 anos de investigação e observação em nutrição canina. Os ROYAL CANIN® DIGESTION CHEWS ADULT SUPPLEMENTS são concebidos para apoiar a saúde digestiva do seu cão, incluindo prebióticos que ajudam a manter um equilíbrio saudável das bactérias intestinais, e beta-glucanos (postbióticos) que apoiam uma digestão saudável e a qualidade das fezes. Não acredite apenas na nossa palavra. Quando os experimentaram, 84% dos tutores mostraram-se satisfeitos com os ROYAL CANIN® DIGESTION CHEWS ADULT SUPPLEMENTS em apenas 2 semanas de utilização*. Os nossos suplementos mastigáveis são concebidos para complementar qualquer alimento dentro da gama ROYAL CANIN® concebida para animais de companhia saudáveis. Siga as orientações de alimentação na embalagem e não ofereça ao seu cão mais unidades do que a quantidade diária recomendada. *Estudo interno ROYAL CANIN®.