INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

O desconforto digestivo não é algo agradável, isso também se aplica ao seu companheiro canino. Uma dieta que contenha nutrientes de elevada qualidade não contribui apenas para o conforto intestinal do seu cão, também contribui para o seu bem-estar geral. O ROYAL CANIN® Digestive Care em patê é indicado para cães de todos os tamanhos. Testado nos canis da Royal Canin, o ROYAL CANIN® Digestive Care em patê contém proteínas de elevada digestibilidade, assim como uma combinação de prebióticos e fibras que contribuem para o equilíbrio da flora intestinal, o que, consequentemente, ajuda a melhorar a qualidade das fezes. A Royal Canin tem consciência da importância das proteínas e, por isso, é que apenas utilizamos proteínas com a mais elevada qualidade, adaptadas às necessidades concretas do seu cão. O ROYAL CANIN® Digestive Care em patê contém proteínas digestíveis, conhecidas como L.I.Ps, assim como uma gama de prebióticos que contribuem para o desenvolvimento de uma flora intestinal saudável. Além disso, o ROYAL CANIN® Digestive Care em patê também inclui uma equilibrada combinação de fibras solúveis e insolúveis, para ajudar a limitar a fermentação e contribuir para um trânsito intestinal saudável. Para além deste delicioso patê, o nosso programa nutricional Digestive Care também disponibiliza um estaladiço croquete. Ambos são nutricionalmente completos e complementam-se na perfeição. Por que não experimentar oferecer o patê como uma deliciosa cobertura do croquete? Experimente o ROYAL CANIN® Digestive Care e testemunhe em primeira mão os benefícios dos nutrientes de elevada qualidade especificamente conjugados para promover um conforto intestinal ótimo e melhorar a absorção dos nutrientes.

