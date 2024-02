INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Sabia que o seu cão tem um palato apurado? Na altura da refeição, o seu cão tem em consideração não só a textura, mas também o aroma e o tamanho do alimento que lhe oferece. Se o seu cão é um tanto ou quanto caprichoso em relação ao alimento, agora poderá satisfazer o seu apurado palato graças a esta fórmula nutricional completa e deveras deliciosa, levando-o não só a ingerir o alimento como também a desfrutar da refeição. Indicado para cães de todos os tamanhos, o ROYAL CANIN® Exigent em patê contém todos os nutrientes de que o seu cão necessita para ter uma vida saudável. Consiga que o seu cão se alimente bem com esta deliciosa receita gourmet, apreciada inclusive pelos apetites caninos mais caprichosos. O rico patê do ROYAL CANIN® Exigent foi confecionado dentro da própria saqueta para conservar, assim, todo o aroma. Os nossos nutrientes de elevada qualidade garantem um sabor e uma textura, difíceis de resistir. Todos os alimentos da Royal Canin são nutricionalmente completos e contêm 100% de proteínas de elevada qualidade, gorduras, fibras, vitaminas e minerais, de que o seu cão necessita para um bem-estar geral durante toda a sua vida. Para além deste delicioso patê, o nosso programa nutricional Exigent oferece também um estaladiço croquete. Ambos são nutricionalmente completos e complementam-se na perfeição. Por que não experimentar oferecer o patê como uma deliciosa cobertura do croquete?

