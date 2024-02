INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

O Bulldog Francês é uma raça pequena, mas com uma estrutura bastante corporal compacta e musculada, e ossos muito fortes. Estes robustos cães são por natureza ativos, inteligentes e alertas. Indicado para os Bulldog Francês com mais de 12 meses, o ROYAL CANIN® French Bulldog Adult foi especificamente formulado tendo em conta as necessidades nutricionais do seu cão adulto. Para manter a sua forte musculatura, o Bulldog Francês requer exercícios regulares. As pequenas caminhadas diárias são melhores para reforçar os ossos e as articulações do que atividades que impliquem corridas ou saltos. A nutrição é igualmente fundamental para uma manutenção eficaz da massa muscular; por isso, o ROYAL CANIN® French Bulldog Adult contém L-Carnitina e um teor ótimo de proteína. O ROYAL CANIN® French Bulldog Adult também contém nutrientes específicos: um exclusivo complexo, assim como EPA e DHA, para promover a saúde da pele e da singular pelagem do seu Bulldog Francês. Além disso, o ROYAL CANIN® French Bulldog Adult ajuda a promover a saúde do trato digestivo, dado que contribui para a manutenção de uma flora intestinal saudável e equilibrada. Consequentemente, isso ajudará a reduzir o excesso de flatulência e a diminuir o odor das fezes.

