INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Indicado para cachorros até aos 12 meses, o ROYAL CANIN® French Bulldog Puppy foi especificamente formulado tendo em conta as necessidades nutricionais do seu jovem cachorro. Graças a um complexo antioxidante patenteado, que inclui vitamina E, o ROYAL CANIN® French Bulldog Puppy ajuda a reforçar as defesas naturais do seu cachorro, à medida que o seu sistema imunitário se desenvolve gradualmente. O ROYAL CANIN® French Bulldog Puppy contém nutrientes com proteínas de elevada qualidade (L.I.P.), especificamente selecionadas pela sua elevada digestibilidade. Contém, igualmente, prebióticos altamente benéficos. Esta fórmula nutricional ajuda a promover a saúde do sistema digestivo. Além disso, esta exclusiva fórmula também ajuda a reforçar a função de barreira natural da pele do seu cão, o que naturalmente contribui para uma pele saudável. O croquete do ROYAL CANIN® French Bulldog Puppy foi desenvolvido em exclusivo para o cachorro Bulldog Francês. Como esta raça apresenta uma mandíbula particularmente braquicefálica, tanto o formato como o tamanho do croquete foram especificamente adaptados, para que o seu cachorro ingira o alimento sem quaisquer dificuldades. Além disso, a textura do croquete estimula a mastigação antes de o deglutir.

Ler mais