INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

O alimento ROYAL CANIN® German Shepherd Adulto 5+ é uma fórmula feita à medida, específica da raça, especialmente para pastores alemães adultos com 5 anos ou mais. Esta fórmula contém uma combinação sinérgica de antioxidantes para ajudar a manter a saúde celular e renal do seu cão á medida que vai envelhecendo. A alimento ROYAL CANIN® German Shepherd Adulto 5+ é especialmente formulada para fornecer nutrientes avançados para ajudar a manter ossos e articulações saudáveis. O alimento ROYAL CANIN® German Shepherd Adulto 5+ contém proteínas de elevada digestibilidade e uma seleção específica de fibras solúveis e insolúveis para ajudar a apoiar uma digestão saudável e promover uma qualidade saudável das fezes. O alimento ROYAL CANIN® German Shepherd 5+ apresenta um croquete feito à medida, com uma forma, tamanho e textura adaptados à forma da mandíbula e ao comportamento alimentar da raça Pastor Alemão. Um alimento seco também apoia a boa saúde dentária, já que cada croquete esfrega suavemente os dentes do seu cão. Além disso, o croquete pode ser reidratado para o tornar mais fácil de mastigar e ainda mais palatável.

Ler mais