INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Indicado para o Pastor Alemão com mais de 15 meses, o ROYAL CANIN® German Shepherd Adult foi especificamente formulado tendo em conta as necessidades nutricionais do seu cão adulto. O ROYAL CANIN® German Shepherd Adult contribui para um sistema digestivo saudável. Graças à inclusão de proteínas de elevada digestibilidade (L.I.P.) e à seleção de fibras específicas que limitam a fermentação intestinal e, simultaneamente, promovem uma flora intestinal saudável e equilibrada. O ROYAL CANIN® German Shepherd Adult ajuda a reforçar a função de “barreira natural” da pele, graças a um complexo nutricional específico. Este complexo nutricional também contém os ácidos gordos ómega-3: EPA e DHA. Estes nutrientes ajudam a nutrir e a promover a saúde da pele e da pelagem do seu cão. O Pastor Alemão é conhecido pelo seu carácter enérgico e pelos seus elevados níveis de atividade. Isso significa que ao providenciar uma dieta que forneça nutrientes que reforcem a saúde das suas articulações, estará a contribuir para a manutenção dos seus elevados níveis de atividade. É por esse motivo que o ROYAL CANIN® German Shepherd Adult está enriquecido com nutrientes específicos que reforçam a saúde osteoarticular. Além disso, esta fórmula também ajuda a manter um peso saudável.

