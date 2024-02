INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Adequado para cachorros de Pastor Alemão até 15 meses de idade, o ROYAL CANIN® German Shepherd Puppy é especialmente formulado tendo em mente todas as necessidades nutricionais do seu jovem Pastor Alemão. O crescimento é uma etapa essencial na vida do seu cão: é o momento de grandes mudanças, descobertas e novos encontros. Durante este período-chave, o sistema imunitário do seu cachorro desenvolve-se gradualmente. ROYAL CANIN® German Shepherd Puppy ajuda a reforçar as defesas naturais do seu cachorro, graças particularmente a um complexo de antioxidantes - incluindo vitamina E. O ROYAL CANIN® German Shepherd Puppy contém uma combinação adaptada de nutrientes que ajudam a apoiar a saúde digestiva ótima. Isto inclui proteínas especificamente selecionadas pela sua elevada digestibilidade. A forma e tamanho do croquete do ROYAL CANIN® German Shepherd Puppy foi especificamente concebido para ser altamente palatável - ao mesmo tempo que é especialmente adaptado para o maxilar do cachorro do Pastor Alemão. Graças a um teor adaptado de cálcio e fósforo, o ROYAL CANIN® German Shepherd Puppy contribui para suportar ossos e articulações saudáveis e fortes. Além disso, esta fórmula exclusiva também ajuda a manter um peso saudável.

